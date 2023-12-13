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Политолог: если поток нелегалов на финско-российской границе вновь увеличится, её опять закроют

1:25
Мир

Политолог и кандидат политических наук Станислав Бышок в разговоре с Pravda.Ru оценил перспективы открытия КПП на финско-российской границе, которое Хельсинки пообещало сделать 14 декабря.

Политолог: если поток нелегалов на финско-российской границе вновь увеличится, её опять закроют
Фото: Creativecommons by by [email protected] is licensed under by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт не исключил, что вновь открытая граница между Финляндией и Россией может снова закрыться.

"Любое государство может без объяснения границ закрывать границы с какими-то другими государствами. Это будет сделано, если снова возникнет проблема с нелегалами, которых называют "беженцами", хотя слово "беженцы" неправильное, потому что Россия — это страна, которая считается безопасной", — сказал Бышок.

Политолог считает, что пересекающих границе с Финляндией со стороны России будет правильнее всё-таки называть "нелегалами". Если их поток снова увеличится, ничто не мешает Финляндии снова закрыть пункты пропуска со своей стороны.

"Если обе стороны будут, как раньше, друг с другом взаимодействовать хотя бы на уровне КПП, не пропускать туда-сюда людей без документов, соответственно, тогда все будет нормально. Если снова станут пропускать, то границы закроют. Мы видим, что механизм отработан", — заключил политолог.

Ранее стало известно, что власти Финляндии откроют 14 декабря три основных КПП на финско-российской границе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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