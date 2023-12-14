Владимир Путин рассказал, какие две книги он сейчас читает.
Президент России рассказал о своих литературных предпочтениях, отвечая на вопрос о том, что он сейчас читает.
"Сейчас перечитываю уголовные кодекс. У меня мало времени на чтение. У меня лежит в спальне томик Лермонтова, он гениальный молодой человек был", — сказал российских лидер, отвечая на блиц-вопросы журналистов.
Ранее Владимир Путин ответил на призыв остановить "вакханалию с абортами".
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.