Владимир Путин о своих литературных предпочтениях: перечитываю уголовный кодекс

Владимир Путин рассказал, какие две книги он сейчас читает.

Фото: ТГ-канал Пул №3

Президент России рассказал о своих литературных предпочтениях, отвечая на вопрос о том, что он сейчас читает.

"Сейчас перечитываю уголовные кодекс. У меня мало времени на чтение. У меня лежит в спальне томик Лермонтова, он гениальный молодой человек был", — сказал российских лидер, отвечая на блиц-вопросы журналистов.

Ранее Владимир Путин ответил на призыв остановить "вакханалию с абортами".