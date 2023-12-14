Путин ответил на призыв остановить "вакханалию с абортами": надо действовать аккуратно

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин объяснил свою позицию по поводу запрета на аборты.

Фото: pxhere.com

Президент России ответил на просьбу москвички "остановаить вакханалию с абортами". Она высказалась о введение запрета на прерывание беременности в частных клиниках.

"Почему говорят о какой-то вакханалии запретов?" — задался вопросом российский лидер.

Он привёл в пример запреты на алкоголь, которые приводили к массовым случаям отравлений спиртосодержащей продукцией.

"В этой области надо действовать очень аккуратно, разумеется тут есть позиция церкви, и другой позиции у церкви быть не может", — объяснил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что государство заинтересовано в росте рождаемости.