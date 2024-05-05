Повод найден: мир на пороге чудовищного кровопролития в полуторамиллионном Рафахе

Впереди новый виток эскалации большой ближневосточной войны. Выпущено экстренное заявление министра обороны Израиля, в котором он анонсировал зачистку полуторамиллионного города Рафах.
"Мы видим явные признаки того, что ХАМАС не намерен идти на сделку — это значит, что следует ожидать операцию в Рафахе в ближайшее время, а также в других местах по всей территории сектора" — только что заявил он.
Сообщается, что предположительно из Рафаха были выпущены ракеты по контрольно-пропускному пункту "Керем Шалом", в результате чего получили ранения несколько бойцов ЦАХАЛ, в том числе тяжелые. ХАМАС взял на себя ответственность за это нападение. В ответ Израиль уже наносит авиаудары по городу.
На 17:00 назначено заседание кабинета министров, на котором может быть принято решение о начале наземной операции в Рафахе, что может привести к огромным жертвам, потому что 1,5 миллионам беженцев, нашедшим там последнее пристанище, больше некуда бежать.
В свою очередь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал правительство к самым решительным действиям.
"Мы не атаковали Газу и получили седьмое октября, мы не атаковали Рафах и получили точную атаку. Нетаньяху, немедленно входи в Рафах!"
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