Жительница Киржача выиграла суд за восстановление срока на получение пенсионных накоплений умершей матери

Девушка из Киржача добилась прав на пенсионные накопления матери

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жительница Киржача подала в суд нестандартный иск после смерти своей матери, от которой остались неизвестные ей пенсионные сбережения.

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Поскольку на момент смерти матери девушка все еще была несовершеннолетней, она была признана правопреемником только спустя шесть месяцев. Это привело к тому, что она не могла вовремя претендовать на наследство, так как ничего не знала о существовании данных средств — специалисты отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области не проинформировали ее об этом. В результате, она обратилась в суд с целью восстановления срока для подачи заявления на получение пенсионных накоплений умершей матери.

Суд учел обстоятельства и признал, что пропуск срока для подачи заявления был обоснован уважительной причиной. Исковые требования девушки были удовлетворены, однако решение еще не вступило в законную силу и может быть оспорено ответчиком — отделением Социального фонда.