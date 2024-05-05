Жительница Киржача выиграла суд за восстановление срока на получение пенсионных накоплений умершей матери

Жительница Киржача подала в суд нестандартный иск после смерти своей матери, от которой остались неизвестные ей пенсионные сбережения.
Поскольку на момент смерти матери девушка все еще была несовершеннолетней, она была признана правопреемником только спустя шесть месяцев. Это привело к тому, что она не могла вовремя претендовать на наследство, так как ничего не знала о существовании данных средств — специалисты отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области не проинформировали ее об этом. В результате, она обратилась в суд с целью восстановления срока для подачи заявления на получение пенсионных накоплений умершей матери.
Суд учел обстоятельства и признал, что пропуск срока для подачи заявления был обоснован уважительной причиной. Исковые требования девушки были удовлетворены, однако решение еще не вступило в законную силу и может быть оспорено ответчиком — отделением Социального фонда.
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