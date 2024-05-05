Кто покупает новостройки в Москве? Обзор возрастных групп и региональных трендов

57% всех покупателей новостроек Москвы пришлось на женщин

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

На рынке первичного жилища в Москве 57% всех покупателей — женщины, причем 60% из них состоят в браке, как сообщает "Стройгазета" по данным компании "ИНКОМ-Недвижимость". В то время как среди мужчин-покупателей женаты только 35%.

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Большинство покупателей новостроек в столице, 61%, — это москвичи или жители ближайшего Подмосковья. Оставшиеся 39% приходятся на жителей других регионов России и стран бывшего СССР.

Самая меньшая группа на рынке — молодые люди до 25 лет, они заключают менее 5% всех сделок. Это в основном студенты и начинающие специалисты, которые обычно выбирают небольшие студии или однокомнатные квартиры, расположенные недалеко от метро или железнодорожных станций МЦК/МЦД. Подавляющее большинство из них, до 90%, покупают жилье на деньги родителей, и только 10% — за собственные средства.

Основная динамичная категория покупателей — это лица в возрасте от 26 до 45 лет, составляющие 70% рынка. Среди них есть как одинокие, так и семейные пары, а также семьи с детьми, обращающие внимание на наличие рядом детских садов, школ и поликлиник. Около 40% из них приобретают жилье в кредит, примерно 30% продают другую недвижимость, 20% используют рассрочку, а 10% оплачивают покупку из собственных средств.

Покупатели старше 45 лет составляют 25% спроса. Их мотивы варьируются от желания улучшить собственные жилищные условия до обеспечения жильем своих детей. Они могут продавать собственное жилье, добавлять заемные средства или пользоваться рассрочкой для покупки двух квартир — одной для себя, другой для детей.