Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные назвали причину, по которой кошки всегда приземляются на лапы
Российская туристка развеяла популярные мифы о Кубе
Рассказываем пользу хрена
Как получить бесплатную путевку в санаторий?
Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг
Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам
Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах
Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова
Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом
Кто покупает новостройки в Москве? Обзор возрастных групп и региональных трендов

57% всех покупателей новостроек Москвы пришлось на женщин

1:58
Недвижимость » Аналитика

На рынке первичного жилища в Москве 57% всех покупателей — женщины, причем 60% из них состоят в браке, как сообщает "Стройгазета" по данным компании "ИНКОМ-Недвижимость". В то время как среди мужчин-покупателей женаты только 35%.

57% всех покупателей новостроек Москвы пришлось на женщин
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Большинство покупателей новостроек в столице, 61%, — это москвичи или жители ближайшего Подмосковья. Оставшиеся 39% приходятся на жителей других регионов России и стран бывшего СССР.

Самая меньшая группа на рынке — молодые люди до 25 лет, они заключают менее 5% всех сделок. Это в основном студенты и начинающие специалисты, которые обычно выбирают небольшие студии или однокомнатные квартиры, расположенные недалеко от метро или железнодорожных станций МЦК/МЦД. Подавляющее большинство из них, до 90%, покупают жилье на деньги родителей, и только 10% — за собственные средства.

Основная динамичная категория покупателей — это лица в возрасте от 26 до 45 лет, составляющие 70% рынка. Среди них есть как одинокие, так и семейные пары, а также семьи с детьми, обращающие внимание на наличие рядом детских садов, школ и поликлиник. Около 40% из них приобретают жилье в кредит, примерно 30% продают другую недвижимость, 20% используют рассрочку, а 10% оплачивают покупку из собственных средств.

Покупатели старше 45 лет составляют 25% спроса. Их мотивы варьируются от желания улучшить собственные жилищные условия до обеспечения жильем своих детей. Они могут продавать собственное жилье, добавлять заемные средства или пользоваться рассрочкой для покупки двух квартир — одной для себя, другой для детей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг
Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам
Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах
Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова
Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом
Тренер назвала ошибки при выполнении упражнения "ягодичный мост"
Райан Гослинг заявил, что мрачные персонажи плохо влияют на его психику
Девушка из Киржача добилась прав на пенсионные накопления матери
57% всех покупателей новостроек Москвы пришлось на женщин
Министр обороны Израиля анонсировал зачистку полуторамиллионного Рафаха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников