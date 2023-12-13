В Госдуму внесен законопроект, запрещающий делать аборты в частных клиниках

Заксобрание Нижегородской области 13 декабря внесло в Госдуму законопроект, разрешающий женщинам проводить аборты только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях.

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Как считают авторы документа, в частных клиниках "отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", а также не соблюдается "неделя тишины", не проводится консультирование женщины психологом, юристом" и так далее.

У такой инициативы достаточно много противников, естественно среди женщин.

Последние считают, что если они решаются пойти на такое трудное решение, как сделать аборт, то лишние хлопоты, как выслушивать речи юристов им абсолютно не нужны.

Также, как считают противники подобных инициатив — это лишает женщину права выбора, который должен присутствовать и в этой деликатной сфере.

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