Биолог Мануков рассказал, как выбрать ёлку при наличии питомца: откажитесь от гирлянд

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

При наличии домашних животных, необходимо тщательно подбирать новогоднюю ёлку и украшения, заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По словам эксперта, лучше отказаться от натурального дерева.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Как уточнил биолог, искусственная ёлка более безопасна для домашних питомцев. Кроме того, стоит тщательно подойти к выбору украшений: отказаться от стекла и гирлянды.

"Необходимо отказаться от стеклянных, мерцающих, блестящих игрушек, а выбрать пластиковые, деревянные, бумажные, матерчатые или плетёные. Необходимо отказаться от фруктов и конфет, которыми иногда украшают ёлку", — пояснил биолог "Известиям".

Если же очень хочется повесить на ель фрукты, то лучше сделать выбор в пользу цитрусовых. По словам эксперта, животные недолюбливают резкий запах мандаринов и апельсинов.

Кроме прочего, чтобы никто "не пожевал" дерево, лучше перед установкой "познакомить" питомца с ним. Дать понюхать, рассмотреть, потрогать.

"Собаке можно грозно приказать не трогать ель, а кошка ознакомится с ней и потеряет интерес к этой конструкции", — пояснил Мануков.

Лучше отказаться от гирлянд, так как животное может перегрызть провод и получить удар током. Кроме того, необходимо следить, чтобы кошка или собака "не наелись" мишуры. Украшение может повредить пищевод, резюмировал эксперт.