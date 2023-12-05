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Ирина Гусакова

Врач Кутушов рассказал об опасности искусственных ёлок

3:20
Общество » Практика

Из года в год не утихают споры о том, какая ёлка лучше — живая или искусственная. Точку в споре может поставить врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов, который рассказал читателям Pravda.Ru об опасностях, которые таят в себе искусственные елки.

Врач Кутушов рассказал об опасности искусственных ёлок
Фото: https://www.housebeautiful.com is licensed under https://www.housebeautiful.com/design-inspiration/g42101312/christmas-tree-color-ideas/

Чем опасна искусственная елка

В процессе производства искусственных елок могут использоваться токсичные компоненты, такие как хлор и фталаты. Хлор используется при производстве ПВХ, а фталаты могут использоваться для придания гибкости материалам. В небольших количествах эти вещества обычно не представляют опасности для здоровья, но при нагревании или износе они могут выделяться и попадать в окружающую среду.

При нагревании хлор выделяет токсичные газы — хлороводород (соляная кислота) и фосген, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей, кожи и глаз, а также приводят к серьезным проблемам с дыханием и здоровьем в целом. Вдыхание выделений хлора опасной также острой реакцией дыхательных путей, а при больших дозах — химическими ожогами легких.

Фталаты выделяют токсичные газы — стирол и диоксин — при нагревании. Эти вещества вызывают раздражение дыхательных путей, кожи и глаз, а также воздействуют токсинами на печень, почки и нервную систему.

Фталаты являются химическими соединениями, которые часто используются в производстве пластиковых изделий, лакокрасочных материалов. Они могут попадать в организм человека через воздух и накапливаться в тканях, что провоцирует множество заболеваний, включая рак.

"Искусственные елки часто провоцируют приступы аллергии и даже астмы. Это связано с материалами, из которых изготовлена елка, а также с пыльцой или пылью, которая накапливается на ней. Люди с аллергией на пыльцу или астмой могут испытывать дискомфорт вблизи искусственной елки. В таких случаях рекомендую регулярно чистить и протирать елку, чтобы уменьшить количество аллергенов на ней. Воспользуйтесь химчисткой или пароочистителем — это прекрасные средства против пыли, аллергенов и даже бактерий", — рассказывает врач.

Кроме пыли, есть и другие раздражители. В составе искусственной елки используются различные материалы, в дешевых елках материалы низкого качества — пластик, металл, искусственные красители и клеи. У некоторых аллергиков появляется ответ на определенные химические вещества, используемые при производстве этих материалов. Например, формальдегид, который используется в процессе изготовления пластика и может вызывать аллергическую реакцию.

Искусственные елки могут представлять опасность для детей, особенно маленьких. Мелкие частицы материалов, из которых изготовлена искусственная елка, могут отвалиться и попасть в рот или нос ребенка, что приведет к задыханию или другим травмам. А острые или жесткие элементы искусственной елки могут причинить травмы, если ребенок случайно ударится об них или наступит.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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