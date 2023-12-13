Кадыров признался, что любит красивых женщин

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Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что неравнодушен к красивым женщинам и вообще любит приятные моменты жизни.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

"Я здравомыслящий, глубоко верующий. Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться. Мне нравится эта жизнь, как и многим людям", — сказал Кадыров во время прямого эфира в своём Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что старается не совершать дурных поступков, но святым или духовным наставником тоже не является. Однако ему очень приятно слышать добрые слова от других чеченцев.

Также, отвечая на заданные ему вопросы, Кадыров сказал, что "абсолютно здоров". Кроме того, политик предупредил, что собирается в отпуск ближе к концу 2024 года.