Кадыров ответил на вопрос о комплиментах: говорят, что я крутой

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, как он относится к комплиментам.

Фото: ВК-аккаунт Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров ответил вопрос, который выбивался из общей тематики его выступления. Ему задали вопрос о комплиментах

Чеченкий лидер рассказал, что во время его посещений мечети к нему нередко подходят люди и говорят, что он "крутой".

"Ну, если они считают меня таким, то я счастлив вдвойне — то, что я получаю от своего народа приятные слова. Всё, что у нас получается, получается вместе с народом", — сказал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, когда закончится СВО.