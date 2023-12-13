Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, как он относится к комплиментам.
Рамзан Кадыров ответил вопрос, который выбивался из общей тематики его выступления. Ему задали вопрос о комплиментах
Чеченкий лидер рассказал, что во время его посещений мечети к нему нередко подходят люди и говорят, что он "крутой".
"Ну, если они считают меня таким, то я счастлив вдвойне — то, что я получаю от своего народа приятные слова. Всё, что у нас получается, получается вместе с народом", — сказал Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал, когда закончится СВО.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.