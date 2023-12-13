Мэр Омска Сергей Шелест высказался по поводу отказа директора одной из городских школ повесить на учебное заведение памятную доску с именем учившегося здесь бойца Алексея Ямщикова, погибшего в СВО.
Шелест напомнил, что такие решения принимаются не директорами учебных заведений, а членами топонимической комиссии.
"Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии города Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят", — написал Шелест в своём Telegram-канале.
Градоначальник призвал обращаться за содействием в решении таких вопросов в администрацию, горсовет или лично к нему.
Шелест пообещал, что считает святым долгом отдать дань уважения и памяти погибшему бойцу и другим жителям Омска, отдавшим свои жизни за будущее страны и её подрастающего поколения.
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