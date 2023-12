Мэр Омска Сергей Шелест высказался по поводу отказа директора одной из городских школ повесить на учебное заведение памятную доску с именем учившегося здесь бойца Алексея Ямщикова, погибшего в СВО.

Фото: Openverse by Ardomlank is licensed under CC BY-SA 4.0