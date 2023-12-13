Директор школы в Омске отказалась установить доску с именем ветерана СВО

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Директор одной из школ города Омска отказала в установке памятной доски в честь военнослужащего, который погиб во время специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Русская община Зов".

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Опубликовано видео, на котором двое мужчин в камуфляже и с наградами рассказывают директору о последствиях её решения. Они утверждают, что пришли в школу после согласования установки памятной доски с местными властями и военным комиссариатом.

Однако, несмотря на всё это, директор школы якобы отказала бойцам. Один из мужчин упоминает, что они услышали от неё такие слова: "Здесь вам не кладбище", объясняя это тем, что "всех развешивать стен не хватит".

В связи с произошедшим бойцы обратились к омскому градоначальнику Сергею Шелесту с просьбой оказать содействие. Как отмечает один из мужчин на видео, директор школы должна быть "депортирована к родственникам на Украину".