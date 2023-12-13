Глава МВД России обратился к спикеру Госдумы из-за рейдов депутатов по "наливайкам"

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава МВД Владимир Колокольцев направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, в котором попросил разобраться с отдельными депутатами, которые устраивают публичные рейды по так называемым "наливайкам".

Фото: facebook.com

О том, что такое послание отправлено и о его содержимом РБК сообщили источники в Госдуме.

В частности, Колокольцев считает, что такие действия депутатов создают ложное впечатление, что полиция бездействует в вопросе контроля за торговыми точками, продающими алкоголь по ночам. Но и надзорные действия за торговлей не входит в компетенцию МВД.

Во-вторых, в России действует мораторий на внеплановые проверки юридических лиц и ИП, отметил Владимир Колокольцев.

В качестве примера министр внутренних дел привел публичные рейды по ночным рюмочным, которые проводил депутат Султан Хамзаев. После покупки в ночное время спиртного, парламентарий заявил, что у него есть вопросы к МВД из-за деятельности таких "наливайек".

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