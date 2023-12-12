В Красноярском крае чиновники снесли забор на частном участке и спилили ёлку для установки на площади

В городе Шарыпов Красноярского края чиновники украсили центральную площадь спиленной на частном участке елью.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Хозяевам ёлки руководитель Горячегорска объяснил, что ель спилили по жалобам соседей.

"Ёлку в конце 70-х на своём участке высадила жительница Горячегорска. В прошлом году пенсионерка умерла, и в дом периодически заезжают родные", — цитирует слова внучки хозяйки участка издание "Подъём".

Соседи, по словам девушки, наоборот, жалеют о спиленном дереве, так как "деревня осталась голая".

Владельцам участка предложили посадить новое дерево, однако спиленная ель была дорога семье как память об умерших родственниках. При спиле дерева снесли забор, который, по словам владельцев дома, не установили на место.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области чиновники срубили ёлку на частном садовом участке и установили её на площади города.