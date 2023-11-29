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На Урале чиновники срубили ёлку на частном садовом участке и установили на площади города

1:05
Общество

В Челябинской области городские власти срубили ёлку, которая росла на садовом участке местной жительницы. Хвойным деревом украсили центральную площадь города Миньяр.

На Урале чиновники срубили ёлку на частном садовом участке и установили на площади города
Фото: Нейросеть Шедеврум

На Урале чиновники срубили ёлку на частном садовом участке. Ёлка понадобилась для украшения города Миньяр к Новому году.

Хозяйка участка рассказала, что узнала свою ёлку на площади, а когда приехала на дачу, то увидела только пень вместо пушистой красавицы. Женщина объяснила, что ёлку посадил её муж много лет назад.

"Ёлка стояла на участке, никому не мешая, не мешая дороге, никаких линий электропередачи там не было. Просто взяли и срубили. Ёлку эту сажал мой муж со своим отцом, когда муж пошёл в первый класс, это было первого сентября 1982 года", — цитирует слова хозяйки садового участка издание "Подъём".

Она отметила, что разрешение на спил дерева администрация у её семьи не спрашивала.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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