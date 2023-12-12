Россиянин, прилетевший без паспорта в США, страдает расстройством из-за "геополитической ситуации"

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Россиянином, потерявшим память в аэропорту Лос-Анджелеса, оказался 46-летний безработный житель Москвы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Telegram-канал "Осторожно, новости" связался с родственниками Сергея Очигавы, которые рассказали, что мужчина после начала СВО перебрался в Израиль. На фоне "геополитической ситуации" в мире у него начались психологических проблемы. Усугубила состояние москвича потеря близких.

Очигава по образованию экономист (выпускник РЭУ Плеханова), однако по профессии почти не работал. Он жил на сбережения. Родные отметили, что мужчина стал избегать контактов с родственниками и вёл себя странно.

Семья Очигавы просит консульство и МИД доставить Сергея в Израиль.

Ранее сообщалось, что в США задержали прилетевшего без билета и документов гражданина РФ.