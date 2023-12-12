В ноябре этого года потерявший память россиянин прибыл в США из Дании на рейсе Scandinavian Airlines в Лос-Анджелес. Пассажир, представившийся Сергеем Очигавой, не имел при себе документов, таких как паспорт, виза или билет на самолет, и не был зарегистрирован в полетном листе.
Несмотря на отсутствие записей о нем в системе таможенного контроля, мужчина активно взаимодействовал с членами экипажа, пытался похитить их шоколад, активно разговаривал с пассажирами и дважды просил добавки еды, которую раздавали в самолете.
В последующем были обнаружены российское и израильское удостоверения личности в его сумке, но информации о нем в системе СВР не было.
Очигава заявил, что он экономист из России, потерял память и не помнит, как попал на самолет. В его iPhone были найдены фотографии табло рейсов из аэропорта Копенгагена, снимки экрана приложения "Карты" с хостелом в городе Киле (Германия) и карты улиц неизвестного города.
Представитель Scandinavian Airlines подтвердил произошедший инцидент, но не предоставил дополнительной информации. В настоящее время Министерство внутренней безопасности США и ФБР расследуют данное происшествие, сообщает "Газета.Ru".
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