В Турции анонсировано кардинальное изменение в популярной среди российских туристов системе "Всё включено". В связи с резким увеличением затрат отелей последние годы планируется внести коррективы, предложив туристам модель "плати по мере использования".
Издание Turizm Gazetesi сообщает, что отказ от системы Al Inclusive полностью исключен. Работа идет в направлении поиска регулирования, которое сбалансирует увеличение издержек для бизнеса и удовлетворение потребителей. Согласно этой схеме, "Всё включено" разделится на категории, позволяя туристам выбирать, какие услуги оплачивать. Одной из опциональных категорий может стать алкоголь.
Президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу отмечает, что из-за острой конкуренции отели переполнили систему "все включено". Гендиректор отеля Nirvana Hotels Корхан Альшан поддержал идею разнообразия системы, учитывая рост затрат и изменение ожиданий туристов, сообщает "Турпром".
Ранее сообщалось, что россияне массово покидают Турцию из-за высоких цен.
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