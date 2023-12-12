В Турции планируют координально изменить систему "Всё включено"

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции анонсировано кардинальное изменение в популярной среди российских туристов системе "Всё включено". В связи с резким увеличением затрат отелей последние годы планируется внести коррективы, предложив туристам модель "плати по мере использования".

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Издание Turizm Gazetesi сообщает, что отказ от системы Al Inclusive полностью исключен. Работа идет в направлении поиска регулирования, которое сбалансирует увеличение издержек для бизнеса и удовлетворение потребителей. Согласно этой схеме, "Всё включено" разделится на категории, позволяя туристам выбирать, какие услуги оплачивать. Одной из опциональных категорий может стать алкоголь.

Президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу отмечает, что из-за острой конкуренции отели переполнили систему "все включено". Гендиректор отеля Nirvana Hotels Корхан Альшан поддержал идею разнообразия системы, учитывая рост затрат и изменение ожиданий туристов, сообщает "Турпром".

Ранее сообщалось, что россияне массово покидают Турцию из-за высоких цен.