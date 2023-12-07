Россияне массово покидают Турцию из-за высоких цен

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время многие россияне с удовольствием перебирались в Турцию, но ситуация внезапно изменилась. Названы причины массового оттока граждан РФ из этой страны.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одной из основных причин отъезда россиян стало резкое увеличение цен. Раньше Турция была доступным местом для жизни, но сейчас стоимость жизни значительно выросла. Инфляция выходит из-под контроля, что подвергает сомнению доступность магазинов и повседневных товаров. Курс турецкой лиры также упал до исторического минимума, что только усугубляет ситуацию, пишет "Турпром".

Ещё одной причиной является экономическое положение в стране. Повышение ключевой ставки до 40% может негативно сказаться на бизнесе и предпринимательской активности в ближайшем будущем.

Туризм также стал менее привлекательным в Турции. Раньше страна славилась доступным отдыхом, но теперь жизнь стала дороже, и многие роскоши стали недоступными. Кроме того, при сравнении цен с другими популярными странами становится ясно, что изменения затронули не только Турцию.

Существует также проблема получения видов на жительство (ВНЖ). Законодательные изменения сделали туристический ВНЖ труднодоступным, что ограничивает возможности собственников недвижимости.

Все эти факторы вызывают вопросы у россиян, которые рассматривали Турцию как постоянное место проживания. Неопределённость с ценами, экономическим положением и ВНЖ ставит под сомнение привлекательность страны для переезда. Возможно, после муниципальных выборов ситуация прояснится, но пока россияне активно ищут новые места для переезда.

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