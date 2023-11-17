Гражданам РФ стало дорого жить в Турции

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Множество людей, включая тех, кто переехал в Турцию после начала конфликта в Сирии и частичной мобилизации в РФ, начали беспокоиться о том, что страна стала очень дорогой. В последние несколько лет курс доллара и лиры изменился, что привело к увеличению стоимости энергоресурсов и подорожанию товаров и услуг. Туристы также почувствовали последствия инфляции: отдых в отелях по системе "всё включено" перестал быть доступным. Многие "понаехавшие" начали покидать города Турции, включая Анталью, Измир и Стамбул, либо возвращаться на родину, либо отправляться ещё дальше, пишет 74. RU.

Фото: " Bosphorus Bridge " by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0.

Сейчас, чтобы поехать в Турцию, о которой раньше говорили как о дешёвом курорте и месте шопинга, необходимо иметь с собой значительные суммы денег. Подорожало всё, начиная от самых простых продуктов до новейших моделей телефонов и автомобилей. Цены растут очень быстро.

"Во вторник покупала макароны и масло, отдала 150 лир, сегодня пришла в тот же магазин и обратила внимание, что те же самые масло и макароны стали стоить уже 170. А вместе с ними и всё остальное", — рассказала порталу живущая почти десять лет в Турции Маша.

Официальная инфляция в 2022 году превысила 100%, а во второй половине 2023 года составляет 72,45%.

Частичная мобилизация привела к увеличению аренды жилья, и его стоимость выросла в разы всего за несколько недель. Цены на коммунальные услуги, энергоносители, продукты питания и бытовую технику явно шокировали российских граждан.

Тем не менее есть и другие причины, по которым все больше людей решают покинуть Турцию. В конце 2022 года правительство перестало выдавать туристические виды на жительство иностранцам, что создало большие трудности для легального пребывания в стране. В результате многие россияне были вынуждены искать другие страны для жизни.

Цены в Турции