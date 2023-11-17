Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский назвал встречу Байдена и Си Цзиньпина полезной для Украины
С ноября в России расширили список должников, могущих стать банкротами без суда
Падающий металлический космический мусор меняет верхние слои атмосферы
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке появился на свет котенок
Скромная жизнь и трудности: Дмитрий Песков рассказал об учебе дочери во Франции
Собака Майи Санду укусила президента Австрии
Система ПВО уничтожила над Чёрным морем две украинские ракеты "Нептун"
Актриса Асмус рассказала, на кого похожа её дочь
Николая Баскова заметили в компании с невестой известного бизнесмена

Гражданам РФ стало дорого жить в Турции

2:11
Туризм

Множество людей, включая тех, кто переехал в Турцию после начала конфликта в Сирии и частичной мобилизации в РФ, начали беспокоиться о том, что страна стала очень дорогой. В последние несколько лет курс доллара и лиры изменился, что привело к увеличению стоимости энергоресурсов и подорожанию товаров и услуг. Туристы также почувствовали последствия инфляции: отдых в отелях по системе "всё включено" перестал быть доступным. Многие "понаехавшие" начали покидать города Турции, включая Анталью, Измир и Стамбул, либо возвращаться на родину, либо отправляться ещё дальше, пишет 74. RU.

Гражданам РФ стало дорого жить в Турции
Фото: " Bosphorus Bridge " by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0.

Сейчас, чтобы поехать в Турцию, о которой раньше говорили как о дешёвом курорте и месте шопинга, необходимо иметь с собой значительные суммы денег. Подорожало всё, начиная от самых простых продуктов до новейших моделей телефонов и автомобилей. Цены растут очень быстро.

"Во вторник покупала макароны и масло, отдала 150 лир, сегодня пришла в тот же магазин и обратила внимание, что те же самые масло и макароны стали стоить уже 170. А вместе с ними и всё остальное", — рассказала порталу живущая почти десять лет в Турции Маша.

Официальная инфляция в 2022 году превысила 100%, а во второй половине 2023 года составляет 72,45%.

Частичная мобилизация привела к увеличению аренды жилья, и его стоимость выросла в разы всего за несколько недель. Цены на коммунальные услуги, энергоносители, продукты питания и бытовую технику явно шокировали российских граждан.

Тем не менее есть и другие причины, по которым все больше людей решают покинуть Турцию. В конце 2022 года правительство перестало выдавать туристические виды на жительство иностранцам, что создало большие трудности для легального пребывания в стране. В результате многие россияне были вынуждены искать другие страны для жизни.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Цены в Турции
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО

В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.

В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сжижает кровь
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Последние материалы
Николая Баскова заметили в компании с невестой известного бизнесмена
Гражданам РФ стало дорого жить в Турции
Эксперт Горев назвал главные риски преждевременных родов
Кива: "Скоро внутри Украины начнётся резня и эта бойня зальет всю землю кровью"
В Австралии обнаружили древние скелеты крупнейшего в истории сумчатого животного
Автоэксперт Васильев: спрос на авторынке России снизится из-за сворачивания параллельного импорта
Актёр Александр Петров появился на красной дорожке с женой Викторией
Песков: Россия открыта для всех, кроме врагов
Загранпаспорт подорожает на тысячу рублей
В Мурманской области поймали слесаря, развратившего 14-летнюю девочку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников