По новым данным Турецкого статистического института (TUIK), девальвация турецкой лиры относительно популярных иностранных валют привела к росту числа туристов, посещающих Турцию. Как отмечает издание Turizm Gazetesi, количество людей, приезжающих в страну с целью совершения покупок, увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув двух миллионов 74 тысяч человек. Даже в успешном 2019 году за весь период туристов, выделивших шоппинг как одну из своих целей, было лишь 1,7 миллиона.
Это явление, по мнению издания, привело к тому, что туристические покупки стали важным источником дохода для розничной торговли в стране.
"Туристы потратили $4.9 млрд на одежду и обувь, затраты выросли на 8%. На покупки сувениров расходы выросли на на 10%, и составили $1.1млрд. Также туристы тратились на здравоохранение", — отмечает издание.
Также туристы проявили интерес к медицинским услугам, и расходы в этой категории, включая процедуры трансплантации волос, увеличились на 9.8%, достигнув $1.7 миллиарда.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Бойцы спецназа ФРГ в течение 34 часов штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге.