Туристы устремились в Турцию для совершения покупок

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

По новым данным Турецкого статистического института (TUIK), девальвация турецкой лиры относительно популярных иностранных валют привела к росту числа туристов, посещающих Турцию. Как отмечает издание Turizm Gazetesi, количество людей, приезжающих в страну с целью совершения покупок, увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув двух миллионов 74 тысяч человек. Даже в успешном 2019 году за весь период туристов, выделивших шоппинг как одну из своих целей, было лишь 1,7 миллиона.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это явление, по мнению издания, привело к тому, что туристические покупки стали важным источником дохода для розничной торговли в стране.

"Туристы потратили $4.9 млрд на одежду и обувь, затраты выросли на 8%. На покупки сувениров расходы выросли на на 10%, и составили $1.1млрд. Также туристы тратились на здравоохранение", — отмечает издание.

Также туристы проявили интерес к медицинским услугам, и расходы в этой категории, включая процедуры трансплантации волос, увеличились на 9.8%, достигнув $1.7 миллиарда.