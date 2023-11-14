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Туристы устремились в Турцию для совершения покупок

1:21
Туризм

По новым данным Турецкого статистического института (TUIK), девальвация турецкой лиры относительно популярных иностранных валют привела к росту числа туристов, посещающих Турцию. Как отмечает издание Turizm Gazetesi, количество людей, приезжающих в страну с целью совершения покупок, увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув двух миллионов 74 тысяч человек. Даже в успешном 2019 году за весь период туристов, выделивших шоппинг как одну из своих целей, было лишь 1,7 миллиона.

Туристы устремились в Турцию для совершения покупок
Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это явление, по мнению издания, привело к тому, что туристические покупки стали важным источником дохода для розничной торговли в стране.

"Туристы потратили $4.9 млрд на одежду и обувь, затраты выросли на 8%. На покупки сувениров расходы выросли на на 10%, и составили $1.1млрд. Также туристы тратились на здравоохранение", — отмечает издание.

Также туристы проявили интерес к медицинским услугам, и расходы в этой категории, включая процедуры трансплантации волос, увеличились на 9.8%, достигнув $1.7 миллиарда.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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