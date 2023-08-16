Турция погрязла в разборках с нелегалами из России

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

На туристических курортах Турции наблюдается усиление напряжённости, сопровождаемое забастовками среди персонала отелей. Об этом сообщает "МК".

Фото: Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Ранее был случай, когда сотрудник отеля в Конакле угрожал поджечь себя непосредственно внутри отеля, если его требования не будут удовлетворены.

"Это какой-то ужас. Этот человек потерял всё во время февральского землетрясения. Чисто по-человечески его жалко, конечно. Но мы за свои немалые деньги тоже не хотим наблюдать драки на стульях", — говорят российские туристы.

Для многих работников стала актуальной проблема сокращения зарплат из-за сложившейся экономической ситуации в стране.

Переселившиеся россияне в Турции приобретают жильё якобы для себя, а сами сдают своим же туристам. В результате они лишают местных жителей возможности трудоустроиться и развивать собственный бизнес.

Были предприняты даже меры по выявлению и предотвращению случае нелегального сдача жилья на короткий срок, однако ожидаемого эффекта не возникло. В Стамбуле почти 50 незаконно сдаваемых квартир были запечатаны, большая часть из которых находится в собственности россиян.

Ещё одной существенной проблемой стало резкое повышение цен в курортных городах Турецкой Ривьеры. Все эти факторы совместно способствуют нарастанию напряжённости.

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