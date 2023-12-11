Мэр Казани Ильсур Метшин дал жителям необычные советы для решения экологических проблем.
Мэр Казани объяснил, что для сокращения потребления пластика следует стирать целлофановые пакеты для повторного применения.
Глава Казани предупредил, что если не принять меры, "мы утонем в мусоре". Метшин подчеркнул, что жители и чиновники должны совместно осознать проблему.
Осенью депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников порекомендовал тем, кому не нравится повышение стоимости проезда в общественном транспорте, ходить пешком.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.