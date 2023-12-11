Мэр Казани посоветовал жителям стирать целлофановые пакеты

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Мэр Казани Ильсур Метшин дал жителям необычные советы для решения экологических проблем.

Фото: https://www.zinoti.lt/

Мэр Казани объяснил, что для сокращения потребления пластика следует стирать целлофановые пакеты для повторного применения.

Глава Казани предупредил, что если не принять меры, "мы утонем в мусоре". Метшин подчеркнул, что жители и чиновники должны совместно осознать проблему.

Осенью депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников порекомендовал тем, кому не нравится повышение стоимости проезда в общественном транспорте, ходить пешком.