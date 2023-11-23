Екатеринбургский депутат призвал увеличить стоимость проезда в транспорте, а бедным — "ходить пешком"

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга Александр Колесников посоветовал при повышении стоимости проезда в общественном транспорте ходить пешком тем, у кого нет денег.

Фото: openverse.org by Christo is licensed under CC BY-SA 4.0.

Колесников считает, что проблемы перевозчиков связаны с низкими тарифами.

"Мы живём в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда? Чего боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком", — объяснил депутат.

В администрации города Екатеринбурга в интервью изданию "Подъём" пояснили, что не обсуждают тему повышения стоимости билетов в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что половина россиян не могут купить автомобиль.