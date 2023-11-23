Председатель комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга Александр Колесников посоветовал при повышении стоимости проезда в общественном транспорте ходить пешком тем, у кого нет денег.
Колесников считает, что проблемы перевозчиков связаны с низкими тарифами.
"Мы живём в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда? Чего боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком", — объяснил депутат.
В администрации города Екатеринбурга в интервью изданию "Подъём" пояснили, что не обсуждают тему повышения стоимости билетов в общественном транспорте.
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