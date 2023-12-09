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В Белгороде люди по несколько часов выстаивали очереди за яйцами

0:42
Общество

В Белгороде люди выстаивали длинные очереди, желая приобрести куриные яйца.

В Белгороде люди по несколько часов выстаивали очереди за яйцами
Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Жители Белгорода с 7 утра стали занимать очередь на ярмарке по продаже фермерской продукции. Десяток яиц на ярмарке предлагали купить по 70 рублей.

Ярмарку разрекламировал губернатор региона Вячеслав Гладков, который отметил, что на данной ярмарке установилась "самая низкая цена на яйцо, которая вообще есть в ЦФО". 

Подобный ажиотаж можно было увидеть и на сельскохозяйственном рынке в Саратове. 

Ранее сообщалось, что в России стали продавать яйца поштучно из-за взлёта цены на продукцию птицеводства.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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