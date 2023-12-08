В сети универсамов "Верный" рассказали об активном спросе на яйца поштучно.
Покупатели оценили формат продажи яиц поштучно после роста цен на продуцию птицеводства. Такая мера пришлась по вкусу потребителям, которые столкнулись с дефицитом яиц.
"Пока это временная мера, введённая из-за дефицита яйца на рынке и неоправданно резкого роста закупочных цен. Если сравнивать закупочные цены июля и декабря, то рост за десяток составил в среднем 80%, а на некоторые категории и выше, и продолжается", — цитирует слова руководства универсама "Верный" издание "Подъём".
Ранее сообщалось, что в Оренбурге и Новосибирске стали продавать яйца поштучно.
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