Россияне активно скупают яйца поштучно из-за роста цен на дефицитную продукцию

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В сети универсамов "Верный" рассказали об активном спросе на яйца поштучно.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Покупатели оценили формат продажи яиц поштучно после роста цен на продуцию птицеводства. Такая мера пришлась по вкусу потребителям, которые столкнулись с дефицитом яиц.

"Пока это временная мера, введённая из-за дефицита яйца на рынке и неоправданно резкого роста закупочных цен. Если сравнивать закупочные цены июля и декабря, то рост за десяток составил в среднем 80%, а на некоторые категории и выше, и продолжается", — цитирует слова руководства универсама "Верный" издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что в Оренбурге и Новосибирске стали продавать яйца поштучно.