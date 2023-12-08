Раскрыта загадка светящегося шара, после появления которого исчезли рыбаки: это был фонарь

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Рыбаков, пропавших в Ростовской области после появления святещегося шара, до сих пор ищут.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Рыбаки из Новочеркасска бесследно исчезли, когда поехали на зимнюю рыбалку 1 декабря.

Пока найдено только объяснение происхождения загадочного "светящегося шара" на видео с места происшествия. Предположительно, это был фонарь на моторе лодки, на которой любители зимней рыбной ловли проплыли по Дону.

Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы на месте исчезновения мужчин. Позже была найдена перевёрнутая лодка, не принадлежащая рыбакам. После этого нашли тела двух других рыбаков. Полиция сейчас выясняет, связаны ли как-то два инцидента.