В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое рыбаков, находящихся под Ростовом, исчезли после того, как над водой возник светящийся шар. Об этом сообщает Shot.

Фото: facebook.com

Издание пишет, что несколько россиян отправились на рыбалку 1 декабря. Только раз один из пропавших вышел на связь, сообщает издание.

В двух километрах от места, где находился объект, была замечена перевернутая лодка. Сапоги рыбаков были найдены на берегу реки.

Записи с камер видеонаблюдения на базе отдыха, находящейся по соседству, выявили, что светящийся шар появился рядом с лодкой через 14 минут после звонка домой одного из мужчин. Рыбаков в лодке не было.

Экстренные службы Ростовской области проводят поиски.

Ранее мы сообщали о том, что пропавший после встречи с замминистром иностранных дел экс-глава МИД Китая мог умереть от пыток.