В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Двое рыбаков, находящихся под Ростовом, исчезли после того, как над водой возник светящийся шар. Об этом сообщает Shot.
Издание пишет, что несколько россиян отправились на рыбалку 1 декабря. Только раз один из пропавших вышел на связь, сообщает издание.
В двух километрах от места, где находился объект, была замечена перевернутая лодка. Сапоги рыбаков были найдены на берегу реки.
Записи с камер видеонаблюдения на базе отдыха, находящейся по соседству, выявили, что светящийся шар появился рядом с лодкой через 14 минут после звонка домой одного из мужчин. Рыбаков в лодке не было.
Экстренные службы Ростовской области проводят поиски.
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