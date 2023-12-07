«Яндекс Погода»: температура в Москве опустится до -19 на выходных

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Температура на выходных, 9 и 10 декабря снизится в нескольких областях России. Например, в Москве показатель дойдет до -19 градусов, будет идти снег. В Сочи температура вырастет до 16 градусов. Данные приводит "Яндекс Погода".

Фото: openverse by Petr Magera is licensed under CC BY 2.0

Скорость ветра, как сообщает метеослужба, составит 3-4 метра в секунду.

"Утром температура воздуха достигнет -19 градусов. Днем она поднимется до -16, а вечером опустится до -17", — рассказали исследователи.

Сама высокая температура ожидается на Юге России — от 3 до 16 градусов.

Наиболее холодная температура будет в Екатеринбурге, Казане, Красноярске, также в городах Сибири и Урала: она составит от -24 до -31 градуса.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты объявили, что согласно исследованиям, проведенным в Техническом университете Мюнхена, привычные 24-часовые сутки на Земле могут в будущем увеличиться до 25 часов.