Температура на выходных, 9 и 10 декабря снизится в нескольких областях России. Например, в Москве показатель дойдет до -19 градусов, будет идти снег. В Сочи температура вырастет до 16 градусов. Данные приводит "Яндекс Погода".
Скорость ветра, как сообщает метеослужба, составит 3-4 метра в секунду.
"Утром температура воздуха достигнет -19 градусов. Днем она поднимется до -16, а вечером опустится до -17", — рассказали исследователи.
Сама высокая температура ожидается на Юге России — от 3 до 16 градусов.
Наиболее холодная температура будет в Екатеринбурге, Казане, Красноярске, также в городах Сибири и Урала: она составит от -24 до -31 градуса.
Ранее мы сообщали о том, что эксперты объявили, что согласно исследованиям, проведенным в Техническом университете Мюнхена, привычные 24-часовые сутки на Земле могут в будущем увеличиться до 25 часов.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.