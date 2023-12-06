Немецкие ученые рассказали, когда сутки будут составлять 25 часов

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Эксперты объявили, что согласно исследованиям, проведенным в Техническом университете Мюнхена, привычные 24-часовые сутки на Земле могут в будущем увеличиться до 25 часов. Причиной этого является замедление скорости вращения планеты по космическим стандартам.

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Ученые предполагают, что такие изменения могут произойти примерно через 200 миллионов лет, и это обсуждается в научном сообществе уже длительное время. Интересно отметить, что 200 миллионов лет назад, в эпоху динозавров, сутки на Земле длились 23 часа, а 1,4 миллиарда лет назад — 18 часов 41 минута.

На данный момент проводится долгосрочный эксперимент с использованием кольцевого лазера для измерения вращения Земли и отслеживания изменений в скорости этого вращения. Лазер размещен в специальной герметичной камере на глубине 6 метров под землей, чтобы минимизировать воздействие внешних факторов. Сложная система лазеров и зеркал увеличивает точность измерений по сравнению с предыдущими исследованиями, сообщает "Пруфы".

Важно отметить, что вращение Земли оказывает значительное воздействие на нашу планету, формируя повседневное восприятие времени и оказывая влияние на погоду и климат.