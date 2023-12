Your browser does not support the audio element.

Эксперты объявили, что согласно исследованиям, проведенным в Техническом университете Мюнхена, привычные 24-часовые сутки на Земле могут в будущем увеличиться до 25 часов. Причиной этого является замедление скорости вращения планеты по космическим стандартам.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0