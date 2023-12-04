Собчак потроллила Медведева в ответ на его эксперименты с нейросетью: тоже осваиваю

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак с помощью искусственного интеллекта синтезировала образ Дмитрия Медведева.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Журналистка оценила пост Дмитрия Медведева, в котором он с помощью нейросети изобразил Джозефа Байдена, Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, которые хорошо проводят время, думая об Украине.

Ксения Собчак вслед за зампредом Совбеза РФ создала с помощью ИИ нейросетевого Медведева. Российский политик получился у неё в тройном экземпляре.

"Я тоже потихоньку осваиваю", — написала Ксения в своём Telegram-канале под получившимися картинками.