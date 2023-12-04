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Собчак потроллила Медведева в ответ на его эксперименты с нейросетью: тоже осваиваю

0:38
Общество

Ксения Собчак с помощью искусственного интеллекта синтезировала образ Дмитрия Медведева.

Собчак потроллила Медведева в ответ на его эксперименты с нейросетью: тоже осваиваю
Фото: Нейросеть Шедеврум

Журналистка оценила пост Дмитрия Медведева, в котором он с помощью нейросети изобразил Джозефа Байдена, Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, которые хорошо проводят время, думая об Украине.

Ксения Собчак вслед за зампредом Совбеза РФ создала с помощью ИИ нейросетевого Медведева. Российский политик получился у неё в тройном экземпляре.

"Я тоже потихоньку осваиваю", — написала Ксения в своём Telegram-канале под получившимися картинками.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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