В Госдуме опровергли необходимость увеличения срока службы в армии

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Нет никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву, заверил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Фото: Единая Россия

Этот вопрос поднял ранее его коллега Виктор Соболев. По его мнению, нужно, чтобы призывники отдавали долг Родине полтора, а лучше два года. "Тогда наши войска будут действительно боеспособными", — надеется он.

Эту позицию поддержал депутат Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале.

"Это личное мнение депутата Соболева, не более того", — прокомментировал Картаполов.

Он объяснил точку зрения Соболева ностальгией.

"Когда он был молодым, когда он был уже не очень молодым офицером, служили два года. Эта армия ничего не выиграла, не победила, — напомнил народный избранник. — Вот у него ностальгия по всем этим временам видимо".

Картаполов заверил, что больше никто в возглавляемом им комитете за увеличение срока службы не выступает.

"Мой коллега Гурулёв невпопад ответил, и посчитали, что он тоже придерживается такого же мнения. Он не придерживается такого же мнения. У нас в комитете никто больше, кроме Виктора Ивановича Соболева, такой точки зрения не имеет", — подчеркнул депутат.

Сам он категорически убеждён, что нет никакой необходимости в двухлетней службе в армии — года призывнику вполне достаточно, чтобы освоить воинскую специальность. "Второй год он будет просто терять время, проедать государственную еду вместо того, чтобы приносить пользу народному хозяйству", — добавил Картаполов.