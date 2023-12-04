Нет никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву, заверил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Этот вопрос поднял ранее его коллега Виктор Соболев. По его мнению, нужно, чтобы призывники отдавали долг Родине полтора, а лучше два года. "Тогда наши войска будут действительно боеспособными", — надеется он.
Эту позицию поддержал депутат Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале.
"Это личное мнение депутата Соболева, не более того", — прокомментировал Картаполов.
Он объяснил точку зрения Соболева ностальгией.
"Когда он был молодым, когда он был уже не очень молодым офицером, служили два года. Эта армия ничего не выиграла, не победила, — напомнил народный избранник. — Вот у него ностальгия по всем этим временам видимо".
Картаполов заверил, что больше никто в возглавляемом им комитете за увеличение срока службы не выступает.
"Мой коллега Гурулёв невпопад ответил, и посчитали, что он тоже придерживается такого же мнения. Он не придерживается такого же мнения. У нас в комитете никто больше, кроме Виктора Ивановича Соболева, такой точки зрения не имеет", — подчеркнул депутат.
Сам он категорически убеждён, что нет никакой необходимости в двухлетней службе в армии — года призывнику вполне достаточно, чтобы освоить воинскую специальность. "Второй год он будет просто терять время, проедать государственную еду вместо того, чтобы приносить пользу народному хозяйству", — добавил Картаполов.
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