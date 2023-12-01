Главное — понюхать: россиянам объяснили алгоритм правильного утра

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Успешное начало любого дня зависит от того, как мы правильно уделяем внимание: что важно в данный момент, а что нет. Например, для некоторых людей утром особенно важно внимательно и тщательно изучить окружающее пространство. В национальном парке "Земля леопарда" фотоловушки запечатлели такой момент: амурский тигр с самого утра стал активно обнюхивать каждый куст, каждое дерево и участок земли. Это типичное поведение тигра, без которого его день может не начаться удачно.

Фото: openverse.org by Mario A. P. is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалисты из "Земли леопарда" рассказали корреспонденту "Восток-Медиа", что крупные кошки, в том числе тигры, проявляют маркирующее поведение, где большую роль играет обонятельный аппарат. Тигры используют запаховые метки, оставляемые с помощью специальных желез, для общения между собой, сообщает vostokmedia.com.

Запах сообщает другим тиграм, что тот, кто оставил метку, недавно побывал в этом месте. Таким образом, тигр с самого утра определяет, кто появился на его территории и с какой целью. Разобравшись в этом, он может спокойно заняться другими своими делами.

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