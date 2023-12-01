Садальский увидел в признании Касьянова* иноагентом тюремный обычай: Путин — человек с чувством юмора

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский прокомментировал признание экс-главы правительства РФ Михаила Касьянова* иностранным агентом.

Фото: Википедия

Садальский прокомментировал новость о том, что проживающего в Латвии бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова* внесли в список иноагентов.

"Вспомнил, как лет 10 назад Путин подарил ему лыжи… В Крестах есть такое выражение: "поставить на лыжи", то есть сокамернику дают понять, что он в данной камере не желателен", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр рассказал, что изгою клеили из газеты бутафорские лыжи, после чего несчастному приходилось звать контролёров, чтобы они его забрали из камеры.

"Увидел некую аналогию. Вот наш президент Путин, оказывается, человек с чувством юмора", — выразил своё мнение Садальский.

Ранее Станислав Садальский посочувствовал участи Владислава Суркова.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом