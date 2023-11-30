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Садальский посочувствовал участи Владислава Суркова: оказался под домашним арестом

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Общество

Станислав Садальский высказался о судьбе бывшего советника Владимира Путина Владислава Суркова.

Садальский посочувствовал участи Владислава Суркова: оказался под домашним арестом
Фото: Википедия

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал статью МК, в котором Суркову приписывают роль пророка.

"Только политобозреватель умолчал, что пророк не предвидел, что окажется под домашним арестом. Жалко Владислава, многие от него отвернулись", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак выяснила, действительно ли арестовали Владислава Суркова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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