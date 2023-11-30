Станислав Садальский высказался о судьбе бывшего советника Владимира Путина Владислава Суркова.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал статью МК, в котором Суркову приписывают роль пророка.

"Только политобозреватель умолчал, что пророк не предвидел, что окажется под домашним арестом. Жалко Владислава, многие от него отвернулись", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.