Ксения Собчак выяснила, действительно ли арестовали Владислава Суркова.
Журналистка объяснила, что у неё есть информация о бывшем советнике Владимира Путина.
"У меня для вас новость, друзья, даже не знаю, хорошей она вам покажется или не очень. Проверила, опросила, узнала и рассказываю как есть: Владислав русское_солнце Сурков не арестован и не сидит дома под бдительным оком товарища майора", — объяснила Ксения Анатольевна
Собчак отметила, что новость про аресте политического деятеля относится к категории "парада феерических ****бросов".
11 апреля 2022 года экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв сообщил в своем Telegram-канале о домашнем аресте Владислава Суркова по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил данную информацию.
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Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".