EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
НМ ДНР: Киев пытается скрыть потери ВСУ за счет фейка о захвате Марьинки
Шольц назвал "катастрофой" для России удар санкций Запада: "Жёстко бьёт"
Подоляка: ночью Россия даст "ответ" на обстрелы Белгородской области
Штурмующие "Азовсталь" военные сообщили о вынужденной смене тактики боевиков
Панин о драке русских и украинца в Торревьехе: "Русский мир пришёл в Испанию"
Замкомандира "Азова"*: завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью
Вассерман: Русская Украина должна воссоединиться с остальной Россией
Автор Елена Былкина

Собчак о судьбе Суркова после слухов об его аресте: "Не сидит дома"

Общество

Ксения Собчак выяснила, действительно ли арестовали Владислава Суркова.

Журналистка объяснила, что у неё есть информация о бывшем советнике Владимира Путина.

"У меня для вас новость, друзья, даже не знаю, хорошей она вам покажется или не очень. Проверила, опросила, узнала и рассказываю как есть: Владислав русское_солнце Сурков не арестован и не сидит дома под бдительным оком товарища майора", — объяснила Ксения Анатольевна

Собчак отметила, что новость про аресте политического деятеля относится к категории "парада феерических ****бросов".

11 апреля 2022 года экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв сообщил в своем Telegram-канале о домашнем аресте Владислава Суркова по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил данную информацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
арест ксения собчак дмитрий песков владимир путин владислав сурков
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Ирина Шлионская В Британии потеряли интерес к привидениям Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как американцы советские фильмы "перекраивали" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК Усам Оздемиров
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Ирина Шлионская В Британии потеряли интерес к привидениям Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как американцы советские фильмы "перекраивали" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК Усам Оздемиров
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Последние материалы
Washington Post: Мир отвернется от Киева с его призывом: "Купите истребитель!"
Собчак о судьбе Суркова после слухов об его аресте: "Не сидит дома"
Эксперт Васильев: демократы хотят досрочно отправить Байдена в отставку
НМ ДНР: Киев пытается скрыть потери ВСУ за счет фейка о захвате Марьинки
Шольц назвал "катастрофой" для России удар санкций Запада: "Жёстко бьёт"
Подоляка: ночью Россия даст "ответ" на обстрелы Белгородской области
Штурмующие "Азовсталь" военные сообщили о вынужденной смене тактики боевиков
Панин о драке русских и украинца в Торревьехе: "Русский мир пришёл в Испанию"
Замкомандира "Азова"*: завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью
Вассерман: Русская Украина должна воссоединиться с остальной Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников