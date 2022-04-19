Собчак о судьбе Суркова после слухов об его аресте: "Не сидит дома"

Ксения Собчак выяснила, действительно ли арестовали Владислава Суркова.

Журналистка объяснила, что у неё есть информация о бывшем советнике Владимира Путина.

"У меня для вас новость, друзья, даже не знаю, хорошей она вам покажется или не очень. Проверила, опросила, узнала и рассказываю как есть: Владислав русское_солнце Сурков не арестован и не сидит дома под бдительным оком товарища майора", — объяснила Ксения Анатольевна

Собчак отметила, что новость про аресте политического деятеля относится к категории "парада феерических ****бросов".

11 апреля 2022 года экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв сообщил в своем Telegram-канале о домашнем аресте Владислава Суркова по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил данную информацию.