В Роскачестве объяснили, как выбрать икру без паразитов

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

При выборе красной икры для новогоднего стола ориентируйтесь на цену и бренд — это, может быть, убережёт вас от покупки "палёного" продукта. Такой совет дала директор Департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ранее Россельхознадзор нашёл в икре сразу трёх сахалинских предприятий живые личинки аnisakis, нематод, скребней, трематод и цестод.

Прежде всего, Котельникова порекомендовала обращать внимание на условия хранения икры в магазине.

"Она должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. Это препятствует размножению вредных организмов", — сообщила она.

Перед покупкой банку с икрой надо хорошенько встряхнуть.

"Если услышали звук "бултыхания", это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно", — пояснила эксперт.

На упаковке структурированной икры или её имитации так и должно быть написано, в противном случае — это существенное нарушение, предупредила она.

Добавление же в натуральную икру имитированной никак распознать невозможно, разве что по цене — подозрительная дешевизна должна насторожить. И выбирайте только известных, зарекомендовавших себя производителей, заключила Лилия Котельникова.