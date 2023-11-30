При выборе красной икры для новогоднего стола ориентируйтесь на цену и бренд — это, может быть, убережёт вас от покупки "палёного" продукта. Такой совет дала директор Департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.
Ранее Россельхознадзор нашёл в икре сразу трёх сахалинских предприятий живые личинки аnisakis, нематод, скребней, трематод и цестод.
Прежде всего, Котельникова порекомендовала обращать внимание на условия хранения икры в магазине.
"Она должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. Это препятствует размножению вредных организмов", — сообщила она.
Перед покупкой банку с икрой надо хорошенько встряхнуть.
"Если услышали звук "бултыхания", это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно", — пояснила эксперт.
На упаковке структурированной икры или её имитации так и должно быть написано, в противном случае — это существенное нарушение, предупредила она.
Добавление же в натуральную икру имитированной никак распознать невозможно, разве что по цене — подозрительная дешевизна должна насторожить. И выбирайте только известных, зарекомендовавших себя производителей, заключила Лилия Котельникова.
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