Мошенники используют методы социальной инженерии для получения доступа к "Госуслугам"

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники в России стали использовать новую схему для завладевания аккаунтами граждан на "Госуслугах". Они начали вводить методы социальной инженерии, сообщают "Известия", ссылаясь на Министерство цифрового развития.

Фото: http:// minsvyaz.ru

Таким образом, мошенники рассылают жертвам по почте, SMS или в мессенджерах информацию о взломе или блокировке аккаунта на сервисе с указанием контактного номера. Затем они предлагают жертве обратиться в службу поддержки. После начала диалога с пользователем мошенники просят назвать код для подтверждения входа на "Госуслуги", чтобы проверить доступ или скачать вирусную программу, она предоставляет доступ к устройству жертвы.

После этих операций злоумышленник получает в распоряжение действующую учетную запись на "Госуслугах", а жертва не подозревает об этом. Таким взломанным аккаунтом мошенник одновременно с жертвой может пользоваться достаточно долго.

Ранее мы сообщали о том, что мошенник "оштрафовал" интернет-пользователей на 1 млн рублей за просмотр фильмов для взрослых. Многие интернет-пользователи переводили сумму на неизвестный счёт, будучи уверенными в том, что платят штраф государству.