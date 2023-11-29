Мошенники в России стали использовать новую схему для завладевания аккаунтами граждан на "Госуслугах". Они начали вводить методы социальной инженерии, сообщают "Известия", ссылаясь на Министерство цифрового развития.
Таким образом, мошенники рассылают жертвам по почте, SMS или в мессенджерах информацию о взломе или блокировке аккаунта на сервисе с указанием контактного номера. Затем они предлагают жертве обратиться в службу поддержки. После начала диалога с пользователем мошенники просят назвать код для подтверждения входа на "Госуслуги", чтобы проверить доступ или скачать вирусную программу, она предоставляет доступ к устройству жертвы.
После этих операций злоумышленник получает в распоряжение действующую учетную запись на "Госуслугах", а жертва не подозревает об этом. Таким взломанным аккаунтом мошенник одновременно с жертвой может пользоваться достаточно долго.
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