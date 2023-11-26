Интернет-мошенник в Узбекистане взыскивал штрафы с любителей смотреть видео категории 18+.
Ценители фильмов для взрослых покупались на фейковые ссылки, где получали уведомления якобы от лица сотрудников Центра по борьбе с киберпреступностью при МВД Узбекистана.
"Вы заблокированы за просмотр педофилии и материалов насилия. За разблокировку заплатите штраф 350.000 сумов на гос. карту", — гласило сообщение.
Многие интернет-пользователи переводили сумму на неизвестный счёт, будучи уверенными в том, что платят штраф государству.
По иноформации СМИ Узбекистана, менее чем за неделю аферист "оштрафовал" 405 падких на порнофильмы узбекистанцев более чем на 1 миллион рублей.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.