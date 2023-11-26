Мошенник "оштрафовал" интернет-пользователей на 1 млн рублей за просмотр фильмов для взрослых

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Интернет-мошенник в Узбекистане взыскивал штрафы с любителей смотреть видео категории 18+.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ценители фильмов для взрослых покупались на фейковые ссылки, где получали уведомления якобы от лица сотрудников Центра по борьбе с киберпреступностью при МВД Узбекистана.

"Вы заблокированы за просмотр педофилии и материалов насилия. За разблокировку заплатите штраф 350.000 сумов на гос. карту", — гласило сообщение.

Многие интернет-пользователи переводили сумму на неизвестный счёт, будучи уверенными в том, что платят штраф государству.

По иноформации СМИ Узбекистана, менее чем за неделю аферист "оштрафовал" 405 падких на порнофильмы узбекистанцев более чем на 1 миллион рублей.