Татьяна Голикова назвала абсолютным приоритетом для страны традиционную семью как минимум с тремя детьми

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Об этом вице-премьер Российской Федерации рассказала в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина 28 ноября.

Фото: government.ru, CC BY 4.0

Татьяна Голикова призвала коллег приложить все необходимые усилия для того, чтобы успешно реализовать основную национальную задачу, объявленную Президентом РФ до 2030 года. Она подчеркнула, что национальная задача включает в себя обеспечение сохранения населения, а также заботу о здоровье и благополучии граждан.

К 2030 году России понадобятся дополнительные два миллиона сотрудников. Основная потребность будет в сферах обрабатывающего производства, транспорта и логистики. Об этом Татьяна Голикова говорила на форуме "Национальная система квалификаций России". По словам вице-премьера, учитывая демографические тенденции, перед страной стоит задача преодоления структурной безработицы на рынке труда.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год — Годом семьи и поручил до 27 декабря создать оргкомитет для проведения соответствующих мероприятий, утвердить его состав и определить источники финансирования. Татьяна Голикова назначена председателем этого оргкомитета.