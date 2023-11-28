Об этом вице-премьер Российской Федерации рассказала в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина 28 ноября.
Татьяна Голикова призвала коллег приложить все необходимые усилия для того, чтобы успешно реализовать основную национальную задачу, объявленную Президентом РФ до 2030 года. Она подчеркнула, что национальная задача включает в себя обеспечение сохранения населения, а также заботу о здоровье и благополучии граждан.
К 2030 году России понадобятся дополнительные два миллиона сотрудников. Основная потребность будет в сферах обрабатывающего производства, транспорта и логистики. Об этом Татьяна Голикова говорила на форуме "Национальная система квалификаций России". По словам вице-премьера, учитывая демографические тенденции, перед страной стоит задача преодоления структурной безработицы на рынке труда.
Президент России Владимир Путин объявил 2024 год — Годом семьи и поручил до 27 декабря создать оргкомитет для проведения соответствующих мероприятий, утвердить его состав и определить источники финансирования. Татьяна Голикова назначена председателем этого оргкомитета.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.