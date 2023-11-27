В России снижается коэффициент рождаемости вторых детей

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В стране уменьшается число женщин в репродуктивном возрасте и сокращается количество новорожденных. Об этом во время выступления на XXV Всемирном русском народном соборе "Настоящее и будущее Русского мира" рассказал директор Департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин.

Фото: pixabey.com

При этом представитель Минтруда отметил, что в последние шесть лет в стране заметно увеличение рождаемости третьих детей (на 12%). И всё же для достижения демографических планов страны требуется более значительный рост.

По мнению Андрея Галкина, снижение уровня рождаемости связано с последствиями Великой Отечественной войны и распадом Советского Союза. Сейчас в репродуктивный возраст вступило небольшое по численности поколение, родившееся в 1990-е годы.

Директор Департамента демографической и семейной политики Минтруда России озвучил данные, согласно которым в 2022 году всего родилось 1 млн 306 тыс. детей, а за 9 месяцев этого года — 953 тыс.

"В разрезе очередности рождений наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей. Суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последний год стабилизировался, а по третьим детям ежегодно отмечается рост показателей", — приводит слова Галкина ТАСС.

В 2014 году было зафиксировано рекордное число новорожденных после распада СССР (1,943 миллиона), но с тех пор этот показатель ежегодно снижался. В первом полугодии 2023 года уровень рождаемости сократился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее в СМИ публиковался прогноз Росстата. Из него следовало, что до конца 2045 года ожидается сокращение населения России до 138,77 миллиона человек. В период с 2023 по 2027 год вероятно снижение рождаемости с 1 миллиона 244,5 тысячи новорожденных до 1 миллиона 140,4 тысячи. Показатель начнет увеличиваться с 2028 года.

В мае текущего года Минтруд предложил ряд мер по стимулированию рождаемости, включая увеличение уровня жизни и доходов семей, улучшение жилищных условий, обеспечение доступности услуг по уходу за детьми и т. д.