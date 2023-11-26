Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" в мировом чарте Spotify.
"Звучит как пощёчина "отменяльщикам" России", — заявила Захарова в своём Telegram-канале.
Представитель МИД отметила, что песня достигла первого места в чарте, даже в стране, закрывшей границы для России, Финляндии. Она подчеркнула, что успех песни связан с талантом ее автора, Максима Фадеева, и утверждает, что его песни будут слушать вне зависимости от политических установок.
"Все, кто соберётся нас отменять в следующий раз, попробуют нашу джагу-джагу", — резюмировала Мария.
Ранее сообщалось, что Малежик объяснил внезапный взлёт популярности хита "Мой мармеладный".
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