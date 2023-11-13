Песня "Мой мармеладный", исполненная Катей Лель, завоевала популярность среди пользователей социальных сетей за рубежом, сообщают "Аргументы и Факты".
Отмечается, что композиция стала настоящим хитом за границей, вызывая восторженные отклики. Иностранные блогеры создали множество юмористических роликов под звуки этой песни в социальной сети TikTok.
Катя Лель подчеркнула, что особую популярность трек "Мой мармеладный" получил в различных странах, таких как Германия, Франция, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты. По ее словам, в европейских странах ее творчество наиболее часто хвалят.
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