Трек "Мой мармеладный" Кати Лель завоевал популярность в зарубежном TikTok

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Песня "Мой мармеладный", исполненная Катей Лель, завоевала популярность среди пользователей социальных сетей за рубежом, сообщают "Аргументы и Факты".

Фото: "TikTok on iPhone" by Nordskov Media is marked with CC0 1.0.

Отмечается, что композиция стала настоящим хитом за границей, вызывая восторженные отклики. Иностранные блогеры создали множество юмористических роликов под звуки этой песни в социальной сети TikTok.

Катя Лель подчеркнула, что особую популярность трек "Мой мармеладный" получил в различных странах, таких как Германия, Франция, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты. По ее словам, в европейских странах ее творчество наиболее часто хвалят.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Катя Лель - Мой мармеладный