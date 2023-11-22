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Малежик объяснил внезапный взлёт популярности хита «Мой мармеладный»

2:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Песня "Мой мармеладный" переживает вторую волну популярности, причём мирового масштаба — она вошла в топ-5 Spotify и топ-10 Shazam.

Малежик объяснил внезапный взлёт популярности хита «Мой мармеладный»
Фото: Global Look Press by Анатолий Ломохов

Почему вдруг у хита почти 20-летней давности открылось второе дыхание, не понимают ни его автор Максим Фадеев, ни исполнительница Катя Лель. "Правда.ру" попросила объяснить этот феномен певца и композитора Вячеслава Малежика.

Для него тоже новый успех старой песни стал сюрпризом. "Она популярная вновь стала?" — удивился он.

Но — вполне закономерным.

Публика возвращается к старой музыке, потому что новая не выдерживает никакой критики, считает Малежик. "Нынешние песни — я вообще не понимаю, что это такое", — возмутился он.

Однако предпочёл не разворачивать мысль: "Я не могу быть специалистом в нынешних песнях и не стану комментировать, потому что если я начну ругать это дело, меня обвинят в том, что я завидую и сам ничего не могу на предложить конкурентоспособного".

Артист с одобрением отозвался о песне "Мой мармеладный".

"Этот взлёт Кати Лель, на мой взгляд, обусловлен тем, что она симпатичная девочка, она прилично спела песню, и песню написал очень талантливый композитор и продюсер Макс Фадеев", — похвалил Малежик.

К слову, сам Фадеев вспоминал, как радиостанции не хотели брать этот трек, "так как программные директора и худсоветы не услышали в нём хита". Кроме того, он удивился, что "Мой мармеладный" переживает новый всплеск популярности именно сейчас, когда в мире прослеживается тренд на отмену русской культуры.

"Нам надо делать свою музыку и не переживать по этому поводу, — прокомментировал Вячеслав Малежик. — Всё равно мы лучше. И, самое главное, не бояться быть русским и пытаться подстроиться под якобы модные новые тренды".

"Вот такая джага-джага", — написал по этому поводу Фадеев в телеграме.

Катя Лель "Мой мармеладный"
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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