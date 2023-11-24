В Дагестане готовы разместить беженцев из Палестины

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

23 ноября минтруд Дагестана заявил об открытии в Махачкале штаба по сбору гуманитарной помощи для палестинских беженцев. Жители республики могут получить всю необходимую информацию, позвонив на «горячую линию» штаба, там они получат консультации по вопросам оказания помощи.

Фото: Правда.Ру

"Со вчерашнего дня, как открылась горячая линия наша, люди звонили, спрашивали, есть ли дети-сироты, есть ли возможность их усыновить. У нас такой информации, естественно, нет, пока они не прибудут. На каждого беженца будет составлен социальный паспорт, там будет указана вся информация", – сказала Джамалудинова.

Напомним, ранее глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в Дагестане подготовлены места для размещения до 200 палестинских беженцев.