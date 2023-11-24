23 ноября минтруд Дагестана заявил об открытии в Махачкале штаба по сбору гуманитарной помощи для палестинских беженцев. Жители республики могут получить всю необходимую информацию, позвонив на «горячую линию» штаба, там они получат консультации по вопросам оказания помощи.
"Со вчерашнего дня, как открылась горячая линия наша, люди звонили, спрашивали, есть ли дети-сироты, есть ли возможность их усыновить. У нас такой информации, естественно, нет, пока они не прибудут. На каждого беженца будет составлен социальный паспорт, там будет указана вся информация", – сказала Джамалудинова.
Напомним, ранее глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в Дагестане подготовлены места для размещения до 200 палестинских беженцев.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.