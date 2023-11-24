В пятницу, 24 ноября, сотрудники ОМОН нагрянули с необъявленным визитом на склад маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали.
Несколько десятков омоновцев проверяют только мужчин, работающих в складских помещениях, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что силовики ищут нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил гражданство РФ. Некоторым вручают повестки в военкомат.
"Тех, к кому вопросы есть, — сажают в автобус", — дополняет информацию Telegram-канал Mash.
В Wildberries отмечают, что из-за проверки, которую проводит ОМОН, отправка товаров заказчикам с подмосковного склада может задерживаться.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.