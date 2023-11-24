Baza: В Электростали ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил повестки в военкомат

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В пятницу, 24 ноября, сотрудники ОМОН нагрянули с необъявленным визитом на склад маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали.

Фото: Telegram-канал Baza

Несколько десятков омоновцев проверяют только мужчин, работающих в складских помещениях, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что силовики ищут нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил гражданство РФ. Некоторым вручают повестки в военкомат.

"Тех, к кому вопросы есть, — сажают в автобус", — дополняет информацию Telegram-канал Mash.

В Wildberries отмечают, что из-за проверки, которую проводит ОМОН, отправка товаров заказчикам с подмосковного склада может задерживаться.

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