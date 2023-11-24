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Baza: В Электростали ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил повестки в военкомат

0:45
Общество

В пятницу, 24 ноября, сотрудники ОМОН нагрянули с необъявленным визитом на склад маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали.

Baza: В Электростали ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил повестки в военкомат
Фото: Telegram-канал Baza

Несколько десятков омоновцев проверяют только мужчин, работающих в складских помещениях, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что силовики ищут нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил гражданство РФ. Некоторым вручают повестки в военкомат.

"Тех, к кому вопросы есть, — сажают в автобус", — дополняет информацию Telegram-канал Mash.

В Wildberries отмечают, что из-за проверки, которую проводит ОМОН, отправка товаров заказчикам с подмосковного склада может задерживаться.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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