Эксперт Вилков рассказал о пользе секса для экономии денег на шопинге

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Сексуально неудовлетворенные женщины могут пытаться смягчить внутреннее беспокойство, прибегая к бесполезным покупкам. Тем не менее, по словам врача-психотерапевта Алексея Вилкова, шопоголизм не способен долгосрочно снимать напряжение, в отличие от близости в интимных отношениях.

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Специалист подчеркнул, что приятные ощущения во время шопинга, приобретения новой одежды вызывают выделение двух гормонов — дофамина и эндорфина. Те же самые вещества выделяются в организме во время секса. Однако положительные эмоции от шопинга лишь на короткое время, в то время как регулярные сексуальные отношения обладают более длительным успокаивающим эффектом, пояснил эксперт.

"Женщина, достигшая удовлетворения в сексе, испытывает глубокое удовлетворение, которое длится продолжительное время: у нее стабильное хорошее настроение, чувство умиротворенности, отсутствие напряжения и тревоги", — поделился Вилков с РИАМО.

Еще одним важным преимуществом интимных отношений является их способность помочь сохранить бюджет семьи. Когда сексуальная жизнь налажена, женщина становится более разумной в своих желаниях, отказываясь от излишних трат. Тем не менее, как отметил врач, данный сценарий подходит не для всех.

"Если женщину устраивает шопинг, но не секс, это может быть связано с низким уровнем сексуальной потребности, что является нормой. Она может чувствовать себя комфортно без секса, и шопинг приносит ей радость, снимает тревогу и доставляет кратковременное удовлетворение. Однако если потребность в сексе умеренная или высокая, шопинг обычно не может быть полноценной заменой и скорее станет вынужденной мерой", — поделился Вилков.