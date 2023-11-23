Российские студенты поделились желаемой зарплатой после учебы

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Высокий доход становится важнейшим критерием при выборе будущего места трудоустройства для подавляющего большинства студентов сегодня (91,3%). Эти данные получены в результате опроса, проведенного студенческим научным обществом Российского государственного социального университета (РГСУ), результаты которого были опубликованы на портале "Газета.Ru".

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В опросе участвовали студенты различных университетов, включая ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, РГГУ, РЭУ им. Плеханова и др.

Высоким доходом для выпускников считается зарплата от 70 тыс. рублей в месяц (52% опрошенных), еще треть респондентов готовы рассматривать варианты в пределах 50-70 тыс. рублей в месяц.

Второе место в приоритетах будущих выпускников занимает дружный коллектив, в который надеются влиться 76% опрошенных.

Ректор РГСУ и академик РАХ Андрей Хазин прокомментировал результаты опроса, отметив, что, хотя приоритетом для будущих специалистов остается заработная плата, стремление попасть в дружный коллектив говорит о важности создания действующего института наставничества работодателями. Это, по его мнению, существенно укрепит кадровую политику компаний.

Среди молодого поколения также преобладает желание защищать свое личное пространство: 62% студентов не готовы к нерегулируемому графику работы, и еще 7% предпочли бы удаленную работу с гибким графиком.