Депутат Делягин: для россиян рождение ребёнка часто становится "билетом в бедность"

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Для многих жителей России рождение ребёнка оказывается "билетом в бедность". Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.

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По мнению парламентария, основной причиной демографических проблем в РФ является нищета россиян.

"В чём реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребёнок для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность. Второй ребёнок — билет в один конец в нищету", — сказал Делягин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Свою лепту в демографический кризис вносит оптимизация российского здравоохранения, которое сегодня, по мнению Делягина, больше напоминает "здравозахоронение".

У многих россиянок детородного возраста сегодня имеются медицинские проблемы, из-за которых они не могут позволить себе стать матерями. Однако политики в РФ не углубляются в эту проблему, и вместо её решения предлагают россиянам "песни Шамана", добавил Делягин.

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