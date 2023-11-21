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Депутат Делягин: для россиян рождение ребёнка часто становится "билетом в бедность"

1:07
Общество

Для многих жителей России рождение ребёнка оказывается "билетом в бедность". Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.

Депутат Делягин: для россиян рождение ребёнка часто становится "билетом в бедность"
Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По мнению парламентария, основной причиной демографических проблем в РФ является нищета россиян.

"В чём реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребёнок для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность. Второй ребёнок — билет в один конец в нищету", — сказал Делягин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Свою лепту в демографический кризис вносит оптимизация российского здравоохранения, которое сегодня, по мнению Делягина, больше напоминает "здравозахоронение".

У многих россиянок детородного возраста сегодня имеются медицинские проблемы, из-за которых они не могут позволить себе стать матерями. Однако политики в РФ не углубляются в эту проблему, и вместо её решения предлагают россиянам "песни Шамана", добавил Делягин.

Народ России быстрыми темпами вымирает | В Госдуме ищут решение кризиса
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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